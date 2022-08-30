Посвятил видео погибшему побратиму: украинский авиатор показал, как выглядит боевая работа истребителя МиГ-29
Воздушные силы Украины показали видео боевой работы истребителя МиГ-29, которое снял и смонтировал пилот ВСУ, посвятив его погибшему побратиму
Видео опубликовала пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.
"Иван посвящает это видео своему павшему побратиму Евгению Лысенко, героически погибшему в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта", - говорится в сообщении.
На видео зафиксированы кадры вылетов истребителя и боевой работы по позициям врага разными типами ракет, в том числе, как подтвердили УП в пресс-службе ВС ВСУ, - американских противорадиолокационных ракет HARM.
- Напомним, в Словакии состоялся последний полет МиГ-29, которые могут быть переданы Украине
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