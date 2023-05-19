Посвящение всем, кто любит и ждет: группа "Океан Эльзы" выпустила новый трек с исполнительницей KOLA
Группа "Океан Эльзы" выпустила совместную работу с певицей KOLA под названием "Когда мы двое". Артисты посвятили трек всем, кто любит и ждет
Видеоработу опубликовали на YouTube.
"Когда мы двое" – песня, которую написал буквально на одном дыхании, она появилась за один одинокий зимний вечер, когда скучал по семье. И в тот момент почувствовал, что то же переживают сейчас сотни тысяч людей, особенно те, которые на фронте. Я со многими дружу, говорим о разном, знаю их личные истории. И для них разлука с близкими сверхтяжелая, а мгновения, когда выпадает возможность коротких встреч с детьми, женой, мужем или любимым человеком - настоящее счастье". – поделился Святослав Вакарчук.
Он добавил, что идея сделать дуэт и спеть вместе именно с Настей (KOLA) возникла, когда ехал в свою очередную поездку на восток.
"Это очень откровенная песня, которую поймут только влюбленные, особенно не имеющие возможности видеться каждый день, а бывает и месяцами. Она нежная, страстная и немного грустная, ведь у героев песни "ночь только одна", - прокомментировала премьеру KOLA .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.06Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное