Видеоработу опубликовали на YouTube.

"Когда мы двое" – песня, которую написал буквально на одном дыхании, она появилась за один одинокий зимний вечер, когда скучал по семье. И в тот момент почувствовал, что то же переживают сейчас сотни тысяч людей, особенно те, которые на фронте. Я со многими дружу, говорим о разном, знаю их личные истории. И для них разлука с близкими сверхтяжелая, а мгновения, когда выпадает возможность коротких встреч с детьми, женой, мужем или любимым человеком - настоящее счастье". – поделился Святослав Вакарчук.

Он добавил, что идея сделать дуэт и спеть вместе именно с Настей (KOLA) возникла, когда ехал в свою очередную поездку на восток.

"Это очень откровенная песня, которую поймут только влюбленные, особенно не имеющие возможности видеться каждый день, а бывает и месяцами. Она нежная, страстная и немного грустная, ведь у героев песни "ночь только одна", - прокомментировала премьеру KOLA .