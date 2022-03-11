Посвящается всем жертвам войны в Украине, - футболист Малиновский о голе и 2 ассистах в матче Лиги Европы

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



В первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Байера" (3:2) Руслан Малиновский забил гол и сделал 2 ассиста.



"Посвящается всем жертвам войны в Украине", – написал футболист "Аталанты" в своем твиттере.

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