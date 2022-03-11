Посвящается всем жертвам войны в Украине, - футболист Малиновский о голе и 2 ассистах в матче Лиги Европы
Украинский футболист Руслан Малиновский посвятил свой успех в матче Лиги Европы с немецким "Байером" – жертвам российской агрессии
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Байера" (3:2) Руслан Малиновский забил гол и сделал 2 ассиста.
"Посвящается всем жертвам войны в Украине", – написал футболист "Аталанты" в своем твиттере.
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- Украинский футболист Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной сразу рассказали итальянцам об истинной ситуации в нашей стране.
- 4 марта Малиновский поблагодарил бойцов ВСУ и волонтеров за оборону Украины от войск России.
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