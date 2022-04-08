Посвящается памяти дедушки: семья из Уэльса отправилась в путешествие по стране, чтобы собрать деньги для украинских беженцев
Семья Порткол проходит 160 миль по самой сложной местности Уэльса, чтобы собрать деньги для беженцев из Украины в Великобритании. Уже удалось собрать £24 тысячи
Об этом пишет Wales247.
Майкл, Давид и Ричард планируют завершить путешествие от Кернарфона в Портковл за шесть дней. Путешествие посвящено памяти их украинского дедушки Владимира. 160 миль – это расстояние, которое он прошел бы от своей деревни в Западной Украине до ближайшей безопасной границы с Польшей. Они надеются прибыть в место назначения, в регби-клуб в Портковле, в 17:00 в субботу, 9 апреля.
Сейчас они собрали 24 000 фунтов и надеются, что им удастся значительно увеличить сумму для оказания медицинской и гуманитарной помощи украинским беженцам.
Давид сказал: "Наш дед воевал по всей Европе за независимость Украины. В конце концов он оказался в Южном Уэльсе и стал гражданином Великобритании. Когда мы были подростками, мы видели его качества: теплоту, доброту, стойкость. Ценности, которые сейчас демонстрирует миру храбрый украинский народ".
"Как и большинство людей, мы были в ужасе от сцен после вторжения в Украину и знали, что нам нужно что-то сделать, чтобы помочь. Решили пройти то самое расстояние, которое прошел наш дед в 1942 году, чтобы уйти от оккупационного российского режима. Это путешествие сделает помощь украинскому народу еще более особенной", - добавил он.
- Ранее британец приобрел дом за £100 тыс. для украинской семьи беженцев. Джейми Хьюз решил, что переоборудование пристройки его дома займет много времени и, просмотрев предложения недвижимости, приобрел дом для Марии и ее сыновей 10, 12 и 14 лет. Дом расположен в городе Рексеме, на северо-востоке Уэльса.
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