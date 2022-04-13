Постыдился произнести слово "война" и признать Россию агрессором: Олимпийская медалистка раскритиковала президента НОК Бубку

Об этом Саладуха написала вfacebook .

По ее словам, назвать врага врагом, войну войной, оккупацию оккупацией – это то, что украинские спортсмены хотели услышать от руководства Национального олимпийского комитета еще в первые дни вторжения России.

"К сожалению, этого не произошло до сих пор. Еще 27 февраля спортивное сообщество Украины начало озвучивать четкое требование – исключить РФ и Беларусь из Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций. Мы подкрепили это требование соответствующим решением профильного парламентского комитета. Но Сергей Бубка до сих пор не высказал". четкой позиции на этот счет, а НОК не принял никакого решения, обращения", - написала Саладуха.

Она добавила, что Сергей Бубка только после продолжительного молчания во время новой фазы войны высказался.

"Но даже постыдился произнести слово "война", признать Россию агрессором и осудить оккупацию украинских городов и сел. И это в то время, когда сотни украинских спортсменов встали на защиту Родины с оружием в руках, а десятки были убиты и искалечены оккупантами. Даже ужасные. трагедии в разных населенных пунктах Киевщины и других регионов не заставили топменеджеров НОК прийти в себя и начать более активную работу по защите национальных интересов Украины", - подчеркнула Саладуха.

Она подчеркнула, что есть попытки травить тех, кто не боялся публично высказаться и осудить бездействие НОК и его высшего руководства.



Ольга Саладуха является бронзовой медалисткой Олимпиады-2012 и чемпионкой мира-2011 в тройном прыжке. Спортсменка была избрана в Верховную Раду от "Слуги народа".

6 апреля министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что за Украину не будут выступать натурализованные российские спортсмены , не осудившие полномасштабную российскую агрессию.

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