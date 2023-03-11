Экономическая ситуация

Бизнес постепенно адаптируется к текущим условиям и смягчает негативные ожидания своей деятельности. Согласно опросу Национального банка, проведенному в феврале 2023 г., бизнес существенно смягчил негативные оценки по собственной экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности в феврале 2023 повысился до 45.0 с 37.5 в январе 2023 года. Экономическая активность постепенно восстанавливается во всех секторах, кроме строительства. Наиболее сдерживают восстановление предприятий дефицит электроэнергии, рост себестоимости производимой продукции вследствие закупки альтернативных источников энергии и топлива, низкий потребительский спрос.

Предприятия промышленности смягчили пессимистические ожидания по поводу собственных экономических перспектив из-за постепенного восстановления электроснабжения и закупки альтернативных источников энергии: секторальный индекс в феврале вырос до 47.2 из 40.6 в январе 2023 года. Респонденты ожидают роста объемов производимой продукции и объемов новых экспортных заказов на продукцию (впервые после февраля 2022 года). Одновременно существенно улучшились, хотя все еще остаются отрицательными, ожидания объемов новых заказов на продукцию.

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Об определенном улучшении ожиданий промышленных предприятий, которое, впрочем, остается ниже равновесного уровня, свидетельствуют также результаты опроса Госстата (февраль 2023 г.). Так, индикатор деловой уверенности в промышленности повысился по сравнению с январем 2023 г. на 2,4 п.п. и составил минус 12,4%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 3,5 п.п. и составил минус 10,7%. По результатам обследования промышленных предприятий в феврале 2023 г. в ближайшие три месяца респонденты ожидают замедления темпов роста отпускных цен на продукцию промышленности и уменьшения количества работников на промышленных предприятиях.

Существенно смягчили негативные ожидания деятельности предприятия торговли благодаря постепенной адаптации к отключениям электроэнергии, налаживанию цепей поставок товаров, а также сезонному фактору: секторальный индекс в феврале вырос до 47.0 с 33.9 в январе. Респонденты существенно улучшили свои ожидания по товарообороту, объемам закупки товаров для продажи и объемам запасов/остатков товаров для продажи. В то же время ослабились оценки уменьшения торговой маржи.

Предприятия сферы услуг несколько ослабили, однако сохранили пессимистические оценки своих экономических результатов, учитывая снижение покупательной способности населения, повышение тарифов и проблемы с логистикой: секторальный индекс составил 43.2 по сравнению с 37.2 в январе. Респонденты значительно смягчили свои негативные ожидания относительно объемов предоставленных услуг, новых заказов, а также объемов услуг в процессе выполнения.

Предприятия строительства имели наиболее пессимистические оценки своей деятельности среди других секторов, учитывая сезонный фактор, низкую финансовую способность потребителей и перебои с поставкой электроэнергии: секторальный индекс составил 33.5 (в январе – 34.5). Респонденты усилили негативные ожидания относительно объемов выполненных строительных работ и одновременно ожидают уменьшения объемов новых заказов, а также объемов закупки сырья и материалов.

Бюджетная сфера

По оперативным данным Государственной казначейской службы , за февраль 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 132,2 млрд. гривен. Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет: налога на добавленную стоимость со ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – 27,1 млрд грн; налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – 15,1 млрд грн (собрано 21,7 млрд, возмещено – 6,6 млрд грн); налога на доходы физических лиц и военного сбора – 13,0 млрд грн; налога на прибыль предприятий – 7,4 млрд грн; акцизного налога – 7,0 млрд грн; рентной платы за пользование недрами – 2,7 млрд грн; ввозной и вывозной пошлины – 2,3 млрд гривен. Кроме того, за февраль 2023 в общий фонд государственного бюджета поступило 51,4 млрд грн в виде международной помощи (грантов).

В целом в государственный бюджет за январь-февраль 2023 г. поступило 284,0 млрд грн, в том числе в общий фонд – 236,6 млрд гривен. При этом кассовые расходы государственного бюджета составили 446,6 млрд грн, в том числе общего фонда – 410,3 млрд грн, или 86,8% от росписи отчетного периода. Таким образом, за первые два месяца 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 161,1 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 172,1 млрд грн, против запланированного росписью общего фонда на январь-февраль 2023 дефицита в сумме 326,1 млрд. гривен.

В целом в государственный бюджет за январь-февраль 2023 г. поступило 284,0 млрд грн, в том числе в общий фонд – 236,6 млрд гривен. При этом кассовые расходы государственного бюджета составили 446,6 млрд грн, в том числе общего фонда – 410,3 млрд грн, или 86,8% от росписи отчетного периода. Таким образом, за первые два месяца 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 161,1 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 172,1 млрд грн, против запланированного росписью общего фонда на январь-февраль 2023 дефицита в сумме 326,1 млрд гривен

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Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-февраль 2023 составили 226,8 млрд грн, или 58,8% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 84,0 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 14,7 млрд. грн. (308,7 млн. долл. США и 86,9 млн. евро).

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 07.03.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 16 млрд. гривен на сроки от 1 до 3 лет с доходностью от 18,5% до 19,75%. Основной объем гривневых средств был привлечен по 3-летним бумагам с погашением в ноябре 2025 года, которые с 11 марта включены в перечень бенчмарк-ОВГЗ. В то же время, предельный уровень доходности по этому выпуску остался неизменным по сравнению с предыдущим аукционом (19,75% годовых).

В общем, перечень бенчмарк-ОВГЗ включает шесть выпусков ценных бумаг, три из которых были добавлены в январе и феврале 2023 года (UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102) и три – в марте (UA4000227. По оценкам Национального банка, такой шаг будет способствовать дальнейшему увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что позволит избежать прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком в 2023 году.

Валютный рынок

Увеличение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне уменьшения спроса на нее обусловило близкое сбалансированное соотношение спроса и предложения иностранной валюты на межбанковском валютном рынке. Это в свою очередь способствовало сокращению чистой продажи иностранной валюты из резервов Национального банка на прошлой неделе вдвое по сравнению с соответствующим показателем предыдущей недели (с 596 до 283 млн долларов США).

В то же время, доминирование спроса на иностранную валюту обусловлено сохранением значительного дефицита внешней торговли товарами и услугами, который в январе 2023 года составил более 3,4 млрд долларов США. При этом поступлений по оплате труда за границей (1,1 млрд долларов США) и трансфертов сектора общегосударственного управления из-за границы (1,1 млрд долларов США) в январе 2023 г. было недостаточно для компенсации дефицита внешнеторговых операций, что привело к отрицательного сальдо текущего счета на уровне “-“0,8 млрд долларов США.

Доминирование спроса на иностранную валюту обусловлено сохранением значительного дефицита внешней торговли товарами и услугами, который в январе 2023 года составил более 3,4 млрд. долларов США.

На фоне рисков войны инвестиционная активность международных инвесторов тоже остается низкой. Так, в январе 2023 г. поступления прямых иностранных инвестиций в Украину составляли лишь 188 млн. долларов США и обеспечивались главным образом реинвестированными доходами иностранных инвесторов (112 млн. долларов США).

Учитывая преобладание объемов продаж иностранной валюты Национальным банком на рынке и выплат Украины по долговым обязательствам над объемом поступлений международной помощи, международные резервы Украины в феврале 2023 г. снизились на 3,5% и по состоянию на 1 марта 2023 г. по предварительным данным составили 28 9 млрд дол. США. В феврале Национальный банк продал на валютном рынке 2 479,7 млн дол. США и выкупил в резервы – 27,7 млн дол. США. При этом на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2,4 млрд дол. США, из которых 2,1 млрд дол. США – от Всемирного банка, 330,4 млн. дол. США – от размещения валютных ОВГЗ. Также правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 570,4 млн дол. США (из них 354,0 млн долл. США – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 154,1 млн долл. США – долга перед Всемирным банком), в пользу МВФ Украина уплатила 306,3 млн долл. США. США.

Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) увеличился до уровня около 550 млрд гривен, в том числе около 380 млрд гривен – в депозитных сертификатах НБУ. Основными факторами роста банковской ликвидности в течение недели выступали расходы по Единому казначейскому счету Правительства и сокращение объема наличной гривни вне банков, которые частично компенсировались чистой продажей Национальным банком иностранной валюты банкам. Избыток ликвидности продолжает определять низкий спрос банков на кредиты рефинансирования и удержания рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (23%).

Избыток ликвидности продолжает определять низкий спрос банков на кредиты рефинансирования и удержания рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (23%)

Высокий уровень ликвидности банковской системы создает возможности для развития кредитования, которое в условиях военных рисков поддерживается государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%". На прошлой неделе на условиях программы банками было выдано 394 льготных кредита на общую сумму более 1,8 млрд грн, из которых около половины – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло 22,6 тысяч на общую сумму более 90 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Еспрессо .

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

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