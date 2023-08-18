Поступление оружия, ситуация на фронте, инспекция ВВК: Зеленский провел совещание
Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа провел совещание, на котором были рассмотрены вопросы поступления оружия от западных партнеров и ситуация на фронте
Об этом он сообщил в Telegram.
"Ежедневная утренняя "сверка часов". Реализуются договоренности с партнерами. Заходят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами. Новости будут скоро", - написал Зеленский.
Напомним, что Дания и Нидерланды 18 августа сообщили о получении разрешения США на предоставление Украине истребителей F-16.
Также на селекторе обсудили оборонительные и наступательные действия ВСУ и результаты применения дронов.
Еще одним вопросом был ход всеобъемлющей инспекции ВВК, а также работа СБУ по военным и коллаборантам. Зеленский заявил о хороших результатах работы правоохранителей.
"Отдельно - закрытые доклады СБУ и ГУР по их специальным задачам. Работа продолжается", - резюмировал президент.
Что известно об открытых делах в отношении военкомов
26 июля рабочие группы минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.
Правоохранители во время почти сотни обысков в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки 11 областей Украины обнаружили схему избегания призыва на военную службу.
Правоохранители сообщают, что должностные лица одного из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.
3 августа Государственное бюро расследований задержало чиновника КГВА, подозреваемого в организации схемы вывоза мужчин за границу по справкам о непригодности к военной службе.
Служба безопасности задержала в Полтавской области руководителя одного из военкоматов, его обвиняют в получении взятки. Также правоохранители объявили подозрения двум чиновникам Черкасской области, которые якобы продавали поддельные справки об инвалидности для выезда мужчинам за границу.
5 августа в Киеве Государственное бюро расследований и офис генпрокурора задержали и сообщили о подозрении начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему грозит лишение свободы до 9 лет.
7 августа руководитель районного ТЦК Полтавщины получил подозрение в жестоком избиении подчиненного в полночь под его домом с двумя коллегами.
9 августа стало известно, что главу одного из киевских районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки подозревают в коррупции.
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