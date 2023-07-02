Поступление-2023: для абитуриентов на оккупированных территориях заработала горячая линия
В Украине начала работу консультативная телефонная линия по вступительной кампании 2023 года. Для жителей временно оккупированных территорий будет работать горячая линия
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Отмечается, что во время вступительной кампании, с 23 июня по 11 августа 2023 года, будут работать эксперты Министерства, которые будут обеспечивать контроль проведения вступления, консультировать граждан и оперативно реагировать на возможные факты нарушений.
Также в министерстве сообщили, что абитуриенты могут обратиться по номеру: 0 800 504 570, а также по электронной почте: [email protected]
А для жителей временно оккупированных территорий будет работать правительственная линия 15-45 и 0 800 504 425.
Кроме того, по ссылке можно ознакомиться с информацией о образовательных центрах "Крым - Украина" и "Донбасс - Украина".
Вы можете получить консультацию через сервисы с понедельника по четверг в период с 09:00 до 17:00, а в пятницу с 09:00 до 16:45.
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