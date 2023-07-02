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Поступление-2023: для абитуриентов на оккупированных территориях заработала горячая линия

2 июля, 2023 воскресенье
21:12
Общество

В Украине начала работу консультативная телефонная линия по вступительной кампании 2023 года. Для жителей временно оккупированных территорий будет работать горячая линия

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что во время вступительной кампании, с 23 июня по 11 августа 2023 года, будут работать эксперты Министерства, которые будут обеспечивать контроль проведения вступления, консультировать граждан и оперативно реагировать на возможные факты нарушений.

Также в министерстве сообщили, что абитуриенты могут обратиться по номеру: 0 800 504 570, а также по электронной почте: [email protected]

А для жителей временно оккупированных территорий будет работать правительственная линия 15-45 и 0 800 504 425.

Кроме того, по ссылке можно ознакомиться с информацией о образовательных центрах "Крым - Украина" и "Донбасс - Украина".

Вы можете получить консультацию через сервисы с понедельника по четверг в период с 09:00 до 17:00, а в пятницу с 09:00 до 16:45.

  • 3 апреля началась регистрация абитуриентов для участия в Национальном мультипредметном тесте. Более 23 тысяч украинских поступающих планировали сдавать тест за границей, а количество стран, где будут проводить НМТ в 2023 году, возросло до 32.
  • 28 июня участники основной сессии национального мультитеста получили результаты. Они доступны в персональном электронном кабинете. Участники допсессии получат свои официальные результаты до 29 июля.
  • Портал Освіта.ua создал пошаговый алгоритм действий для абитуриента в 2023 году. В нем объяснили процесс поступления в заведения высшего образования от получения результата НМТ в тестовых баллах до заключения договора об обучении с заведением высшего образования.
  • В Украине, в субботу, 1 июля, началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов, через которые в дальнейшем можно будет подать заявления в заведения высшего образования.
Украина
образование
оккупированные территории
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