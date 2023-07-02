Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что во время вступительной кампании, с 23 июня по 11 августа 2023 года, будут работать эксперты Министерства, которые будут обеспечивать контроль проведения вступления, консультировать граждан и оперативно реагировать на возможные факты нарушений.

Также в министерстве сообщили, что абитуриенты могут обратиться по номеру: 0 800 504 570, а также по электронной почте: [email protected]

А для жителей временно оккупированных территорий будет работать правительственная линия 15-45 и 0 800 504 425.

Кроме того, по ссылке можно ознакомиться с информацией о образовательных центрах "Крым - Украина" и "Донбасс - Украина".

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