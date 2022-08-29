Об этом информирует Министерство образования и науки Украины .

"29 августа 2022 года, в электронных кабинетах поступающих на сайте появились рекомендации для зачисления на бюджет в учреждения высшего образования. Всего их получили более 67 тыс. человек для поступления на младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления), в частности, по квоте-2", - говорится в сообщении.

Напротив соответствующего заявления, в электронных кабинетах, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению (обучение на средства государственного (регионального) бюджета)". Уточняется, что рекомендация предоставляется только на одно бюджетное место по одному заявлению.

Абитуриенты для зачисления в бюджет должны до шести часов вечера 2 сентября должны подать в университеты:

копию документа, удостоверяющего личность;

копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

4 цветных фото 3х4;

подписанное Приемной комиссией распечатанное заявление на поступление (для поступающих, которые подавали заявления через электронный кабинет);

другие документы, предусмотренные Правилами приемки конкретного заведения.

Дистанционное предоставление оригиналов документов и заключение договора об обучении осуществляется в течение трех месяцев со дня начала обучения.



"Обращаем внимание, что в этом году представление оригиналов документов об образовании (при условии наличия в ЕГЭБО информации о них) не является обязательным, в то же время учреждения высшего образования в случае поступления на основе полученной степени высшего образования (образовательно-квалификационного уровня) в своих Правилам приема могут предусмотреть необходимость предоставления их сканированных копий для подтверждения расчета перезачисления кредитов ECTS по результатам предварительного обучения", - добавляют в МОН.

Зачисление в бюджет состоится 5 сентября. Не позднее 19 сентября состоится перевод по государственному заказу за счет целевых льготных государственных кредитов лиц, зачисленных на обучение по контракту.

У абитуриентов, которые не получат рекомендации на бюджет до 29 августа, статус останется "Допущено к конкурсу". Эти заявления автоматически принимают участие в конкурсе по контракту.

В случае получения рекомендации на контракт статус изменится на "Рекомендовано к зачислению (обучение на средства физических и юридических лиц)". Этот статус может появиться напротив нескольких заявлений – тогда абитуриент должен определить, какое предложение выбрать.

Сроки приемки оригиналов документов на контракт определяет заведение высшего образования в отдельности.

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