Поступившие на передовую турникеты из аптечки - это смерть бойца, - волонтер Корчинская
Волонтер Оксана Корчинская рассказала, что аптечки для ВСУ укомплектованы неликвидными жгутами, которыми невозможно остановить кровотечение
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
В бригаду территориальной обороны, которая выполняет боевые задания на линии фронта, поступили аптечки от командования медицинских сил. В комплекте есть жгуты для остановки кровотечения неизвестного производителя, которые не сертифицированы. При первой закрутке турникет сломался и порвался на военнослужащие в руках боевого медика. совершил только один оборот, чтобы затянуть и остановить кровотечение", - пояснила Корчинская.
Также волонтер добавила, что такой турникет является прямой угрозой жизни бойца на поле боя.
"Боевой медик не сможет таким джутом остановить кровотечение. Турникеты нужно немедленно изъять из аптечек. Таких аптечек более 5 тыс., надо проверить другие средства, которые есть в аптечке. Это неликвидные аптечки и неликвидный жгут, он рвется в руках, что представляет угрозу жизни военнослужащего, этот жгут – это смерть бойца", - подчеркнула Корчинская.
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