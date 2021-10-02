Поступили первые фотографии Меркурия от BepiColombo

Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА), передает Еспресо.TV со ссылкой на украинскую службу Би-би-си .

Зонд пролетел над поверхностью планеты на высоте 200 км и вернулся в глубокий космос.

В агентстве пояснили, что BepiColombo совершил первый из шести запланированных пролетов у Меркурия, во время которых будет постоянно менять свою траекторию.



"В целом BepiColombo должен пролететь 9 млрд км - это вдвое больше, чем радиус всей Солнечной системы", - отмечается в сообщении.

Интенсивность солнечного излучения на Меркурии примерно в 10 раз выше, чем на Земле. Аппарату придется работать в условиях как экстремально низких, так и экстремально высоких температур (от -180 до +450 °C)

Ученые надеются, что параллельные научные программы позволят разгадать множество загадок, связанных с планетой. Одной из них является железное ядро, которое составляет 60% массы Меркурия. Наука пока не может объяснить, почему на планете такой тонкий каменный слой.



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