Поступили первые фотографии Меркурия от BepiColombo
Космический аппарат BepiColombo совершил первый пролет мимо Меркурия, который является наименее изученной планетой Солнечной системы
Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА), передает Еспресо.TV со ссылкой на украинскую службу Би-би-си .
Зонд пролетел над поверхностью планеты на высоте 200 км и вернулся в глубокий космос.
В агентстве пояснили, что BepiColombo совершил первый из шести запланированных пролетов у Меркурия, во время которых будет постоянно менять свою траекторию.
"В целом BepiColombo должен пролететь 9 млрд км - это вдвое больше, чем радиус всей Солнечной системы", - отмечается в сообщении.
Интенсивность солнечного излучения на Меркурии примерно в 10 раз выше, чем на Земле. Аппарату придется работать в условиях как экстремально низких, так и экстремально высоких температур (от -180 до +450 °C)
Ученые надеются, что параллельные научные программы позволят разгадать множество загадок, связанных с планетой. Одной из них является железное ядро, которое составляет 60% массы Меркурия. Наука пока не может объяснить, почему на планете такой тонкий каменный слой.
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