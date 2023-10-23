Поступил в ЛДПР в оккупации и поехал агентом в Черкасскую область: корректировщик получил пожизненное
Суд назначил пожизненное заключение еще одному агенту ГРУ РФ. Он направлял воздушные атаки агрессора на военные и важные объекты Черкасской области
Об этом информирует СБУ .
Российский шпион, которого "на горячем" поймала контрразведка Службы безопасности в мае этого года, когда тот фотографировал извне фабрику Укроборонпрома, суд приговорил к самому суровому наказанию - пожизненной тюрьме.
По данным спецслужбы, оккупанты хотели использовать фото-, видеоматериалы завода и его объектов для нацеления на украинское предприятие.
Враг, планировавший воздушный удар РФ, был жителем Херсонщины. После того, как регион попал под оккупацию, он перешел на сторону агрессора и добровольно присоединился к "либерально-демократической партии России", имевшей свою "точку" в Херсоне.
В СБУ добавили, что предатель, который являлся членом этой псевдопартии, призвал местных жителей приобщиться к рашистам и посещал российские блокпосты, где предлагал свою помощь в борьбе против Украины.
Так он привлек внимание военной разведки РФ, которая позже его наняла и поручила ему задачу – поехать в Черкасскую область для сбора информации. Злоумышленник уехал в регион как переселенец. В Черкасской области он ездил по местности и пытался установить основные транспортные узлы, а также координаты админзданий и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Для связи с кафирами их союзник использовал анонимный чат в мессенджере.
- В начале года стражи порядка задержали агента, который "сливал" российским спецслужбам размещение критической инфраструктуры, противовоздушной обороны и сухопутных войск на территории Черкасской области.
- Также в июне в Черкасской области российский агент, шпионивший за позициями украинской противовоздушной обороны и блокпостов, получил 15 лет лишения свободы.
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