Поступил в ЛДПР в оккупации и поехал агентом в Черкасскую область: корректировщик получил пожизненное

Об этом информирует СБУ .

Российский шпион, которого "на горячем" поймала контрразведка Службы безопасности в мае этого года, когда тот фотографировал извне фабрику Укроборонпрома, суд приговорил к самому суровому наказанию - пожизненной тюрьме.

По данным спецслужбы, оккупанты хотели использовать фото-, видеоматериалы завода и его объектов для нацеления на украинское предприятие.

Враг, планировавший воздушный удар РФ, был жителем Херсонщины. После того, как регион попал под оккупацию, он перешел на сторону агрессора и добровольно присоединился к "либерально-демократической партии России", имевшей свою "точку" в Херсоне.

В СБУ добавили, что предатель, который являлся членом этой псевдопартии, призвал местных жителей приобщиться к рашистам и посещал российские блокпосты, где предлагал свою помощь в борьбе против Украины.

Так он привлек внимание военной разведки РФ, которая позже его наняла и поручила ему задачу – поехать в Черкасскую область для сбора информации. Злоумышленник уехал в регион как переселенец. В Черкасской области он ездил по местности и пытался установить основные транспортные узлы, а также координаты админзданий и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Для связи с кафирами их союзник использовал анонимный чат в мессенджере.