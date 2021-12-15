Поступающим с оккупированных территорий будут платить около 6 тыс. грн стипендии на подготовительных курсах

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.



"Усовершенствование документа направлено на увеличение стипендиального обеспечения абитуриентов с временно оккупированных территорий, которые будут проходить обучение на реинтеграционных курсах в 2022 году. С 1 января 2022 года оно составляет три прожиточных минимума для трудоспособных лиц, установленные на 1 января календарного года на одного человека (7 443 грн) без учета налогов и сборов, которые должны быть уплачены. После всех отчислений сумма составит около 6 тыс. грн", - уточнили в Минреинтеграции.



Также Кабмин добавил к целевой аудитории курсов людей, которые в предыдущем году получили полное общее среднее образование и запретили участвовать в них студентам и выпускникам заведений высшего образования, а также тем, кто учился на курсах в прошлые годы.



Кроме того, правительство сместило акцент с обучения на реинтеграцию молодежи с временно оккупированных территорий в украинское социокультурное пространство.



"К тому же изменения касались и министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Теперь именно этот государственный орган будет утверждать методические рекомендации для учреждений высшего образования государственной собственности по подготовке, обеспечению и проведению реинтеграционных курсов", - отметили в ведомстве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb