Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт рассказал в эфире общего телемарафона.

"Сегодня начинается важный этап для всех абитуриентов, которые выразили желание поступать в этом году в заведения высшего образования. А таких, по статистике, есть более 360 тысяч - именно столько абитуриентов зарегистрировались на сайте Украинского центра оценки качества образования, - отметил Шкарлетт. - От сегодня и до 7 июня включительно будет продолжаться этап подтверждения участия в основной сессии национального мультипредметного теста".

Этап подтверждения участия в основной сессии Национальном мультипредметном тесте происходит через информационную страницу . Те, кто до 7 июня не сможет подтвердить своего участия в НМТ, не смогут принять участие в основной сессии тестирования.

"Мы понимаем, что ситуация с безопасностью в некоторых регионах (в том числе и временная оккупация) накладывает определенный отпечаток на жизнь украинцев, поэтому мы будем организовывать еще и дополнительные сессии. С 21 июня по 7 июля будет дополнительная регистрация", - отметил министр.

Шкарлетт отметил, что пункт тестирования выпускник может выбирать самостоятельно. Однако при перегрузке ему будут предлагать альтернативные варианты.

"16 мая мы определили перечень населенных пунктов по всей территории Украины, сформировали сеть временных экзаменационных центров. Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская и АРК Крым в перечень не попали. Однако министерство уже готовит изменения по Харьковской области", – сообщил Сергей Шкарлетт.