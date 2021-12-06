Пострадавший от пожара костёл святого Николая в Киеве будут реставрировать в декабре-январе, - Минкульт

Об этом Ткаченко написал в Facebook.



"Наконец-то могу сообщить, что противоаварийные работы в Костеле Святого Николая выполнит ООО "Укрспецреставрация", - написал министр, добавив, что Национальный дом органной и камерной музыки заключил договор с подрядчиком".



Ткаченко отметил, что "Укрспецреставрация" проведет следующие работы:

укрепление оконных конструкций;

ремонт полов;

очистка и утилизация сажи;

ремонт системы отопления;

ремонт системы электроснабжения и освещения;

ремонт системы пожаротушения;

установка защитных сеток и демонтаж навесных аварийных частей.

Напомним, 3 сентября 2021 года в Киеве загорелся Костел святого Николая: огонь повредил заднюю часть здания, орган и внутреннее убранство.

25 ноября адвокат Маси Найем заявил, что костёл святого Николая в Киеве реставрируют до конца года.

По словам министра, оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн грн. Финансирование будет происходить за счет собранных благотворительных средств на спасение костела, так же как за донорские средства оплачивалось проведение обследования после пожара и экспертиза проектно-сметной документации.