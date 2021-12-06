Пострадавший от пожара костёл святого Николая в Киеве будут реставрировать в декабре-январе, - Минкульт
Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что противоаварийные работы в костеле святого Николая (Национальный дом органной и камерной музыки, – ред.) будет выполнять ООО "Укрспецреставрация", а их ориентировочная продолжительность – с декабря 2021 по январь 2022 года
Об этом Ткаченко написал в Facebook.
"Наконец-то могу сообщить, что противоаварийные работы в Костеле Святого Николая выполнит ООО "Укрспецреставрация", - написал министр, добавив, что Национальный дом органной и камерной музыки заключил договор с подрядчиком".
Ткаченко отметил, что "Укрспецреставрация" проведет следующие работы:
- укрепление оконных конструкций;
- ремонт полов;
- очистка и утилизация сажи;
- ремонт системы отопления;
- ремонт системы электроснабжения и освещения;
- ремонт системы пожаротушения;
- установка защитных сеток и демонтаж навесных аварийных частей.
- Напомним, 3 сентября 2021 года в Киеве загорелся Костел святого Николая: огонь повредил заднюю часть здания, орган и внутреннее убранство.
- 25 ноября адвокат Маси Найем заявил, что костёл святого Николая в Киеве реставрируют до конца года.
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