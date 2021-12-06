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Пострадавший от пожара костёл святого Николая в Киеве будут реставрировать в декабре-январе, - Минкульт

6 декабря, 2021 понедельник
17:05
Культура

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что противоаварийные работы в костеле святого Николая (Национальный дом органной и камерной музыки, – ред.) будет выполнять ООО "Укрспецреставрация", а их ориентировочная продолжительность – с декабря 2021 по январь 2022 года

Об этом Ткаченко написал в Facebook.

"Наконец-то могу сообщить, что противоаварийные работы в Костеле Святого Николая выполнит ООО "Укрспецреставрация", - написал министр, добавив, что Национальный дом органной и камерной музыки заключил договор с подрядчиком".

Ткаченко отметил, что "Укрспецреставрация" проведет следующие работы:

  • укрепление оконных конструкций;
  • ремонт полов;
  • очистка и утилизация сажи;
  • ремонт системы отопления;
  • ремонт системы электроснабжения и освещения;
  • ремонт системы пожаротушения;
  • установка защитных сеток и демонтаж навесных аварийных частей.
По словам министра, оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн грн. Финансирование будет происходить за счет собранных благотворительных средств на спасение костела, так же как за донорские средства оплачивалось проведение обследования после пожара и экспертиза проектно-сметной документации.
  • Напомним, 3 сентября 2021 года в Киеве загорелся Костел святого Николая: огонь повредил заднюю часть здания, орган и внутреннее убранство.
  • 25 ноября адвокат Маси Найем заявил, что костёл святого Николая в Киеве реставрируют до конца года.
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