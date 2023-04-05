Пострадавшим от прорыва дамбы в Краматорске выплатят компенсацию и помогут с восстановлением жилья, - ОВА
Власти Донетчины выплатят пострадавшим от прорыва дамбы в Краматорске денежную компенсацию и окажут помощь в восстановлении жилья
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, ситуация после прорыва дамбы стабилизировалась.
"Напор воды в водосбросном шлюзе водохранилища уменьшился, река Бычок вернулась в свое русло. Продолжаем обследовать затопленные участки, откачивать воду из подвалов подтопленных домов, фиксируем и документируем разрушения. Всем пострадавшим будет предоставлена компенсация из местного бюджета и помощь в восстановлении поврежденного жилья", - написал Кириленко.
Он отметил, что ОВА уже договорилась с международными организациями о необходимых строительных материалах.
Также будет проведена расчистка берегов реки Бычок и мероприятия, необходимые для того, чтобы сделать невозможным повторение подобных ситуаций в будущем, подчеркнул чиновник.
- Минздрав введет усиленный лабораторный контроль качества воды в районе, где произошел прорыв дамбы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.84
Покупка 36.84Продажа 37.69
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 40.84
- Актуальное
- Важное