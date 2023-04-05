Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, ситуация после прорыва дамбы стабилизировалась.

"Напор воды в водосбросном шлюзе водохранилища уменьшился, река Бычок вернулась в свое русло. Продолжаем обследовать затопленные участки, откачивать воду из подвалов подтопленных домов, фиксируем и документируем разрушения. Всем пострадавшим будет предоставлена компенсация из местного бюджета и помощь в восстановлении поврежденного жилья", - написал Кириленко.

Он отметил, что ОВА уже договорилась с международными организациями о необходимых строительных материалах.

Также будет проведена расчистка берегов реки Бычок и мероприятия, необходимые для того, чтобы сделать невозможным повторение подобных ситуаций в будущем, подчеркнул чиновник.