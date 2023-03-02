Пострадавшие в результате боевых действий школы получили более 4 тыс. iPad

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

В рамках инициативы "5 000 iPad для украинских школьников" образовательные учреждения уже получили более 4 тысяч девайсов. В частности, дети четырех школ на Киевщине, двух на Черниговщине и еще по четыре заведения в Харьковской и Николаевской областях смогут учиться с новой техникой.

"Это позволит детям продолжить обучение независимо от места жительства, а расширенный функционал устройства поможет получать качественное образование. Цифровизируем образовательный процесс и обеспечиваем доступ к знаниям при любых условиях", - отмечают в Минцифры.

Сообщается, что к реализации инициативы присоединились спонсоры – Международная компания ASBISc Enterprises PLC, Комитет ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций, Минцифры, Министерство образования и науки Украины, Общественная организация "СЭВЕН ФИЛДС".