Пострадавшие в результате боевых действий школы получили более 4 тыс. iPad
Украинские школы, претерпевшие разрушения в результате боевых действий РФ, получили более 4 тысяч "айпадов"
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .
В рамках инициативы "5 000 iPad для украинских школьников" образовательные учреждения уже получили более 4 тысяч девайсов. В частности, дети четырех школ на Киевщине, двух на Черниговщине и еще по четыре заведения в Харьковской и Николаевской областях смогут учиться с новой техникой.
"Это позволит детям продолжить обучение независимо от места жительства, а расширенный функционал устройства поможет получать качественное образование. Цифровизируем образовательный процесс и обеспечиваем доступ к знаниям при любых условиях", - отмечают в Минцифры.
Сообщается, что к реализации инициативы присоединились спонсоры – Международная компания ASBISc Enterprises PLC, Комитет ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций, Минцифры, Министерство образования и науки Украины, Общественная организация "СЭВЕН ФИЛДС".
- Абитуриентам с временно оккупированных территорий Украины разрешили поступать в высшие учебные заведения дистанционно без сдачи мультипредметного теста.
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