Пострадавшие от боевых действий регионы получат более 10 млрд дотаций из Госбюджета
Более 10,2 млрд гривен получат области и общины на осуществление своих полномочий, финансирование зарплат и оплату коммунальных услуг
Об этом 10 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Сегодня утвердили первый этап распределения дополнительной дотации из Государственного бюджета для 17 областей и 853 общин, которые испытали негативное влияние от полномасштабной вооруженной агрессии России", - написал он.
"Второй этап распределения будет осуществляться ежеквартально", - добавил глава правительства.
По его словам, выделенные из Госбюджета средства помогут общинам сбалансировать финансовое состояние местных бюджетов, в том числе там, где зафиксировано большое количество внутренне перемещенных лиц.
- На сегодняшнем заседании Кабмин также принял решение о безотлагательном строительстве военных инженерно-технических фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях Украины.
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