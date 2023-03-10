Об этом 10 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня утвердили первый этап распределения дополнительной дотации из Государственного бюджета для 17 областей и 853 общин, которые испытали негативное влияние от полномасштабной вооруженной агрессии России", - написал он.

"Второй этап распределения будет осуществляться ежеквартально", - добавил глава правительства.

По его словам, выделенные из Госбюджета средства помогут общинам сбалансировать финансовое состояние местных бюджетов, в том числе там, где зафиксировано большое количество внутренне перемещенных лиц.