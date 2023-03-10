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Пострадавшие от боевых действий регионы получат более 10 млрд дотаций из Госбюджета

10 мартa, 2023 пятница
15:23
Экономика Деньги

Более 10,2 млрд гривен получат области и общины на осуществление своих полномочий, финансирование зарплат и оплату коммунальных услуг

Об этом 10 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня утвердили первый этап распределения дополнительной дотации из Государственного бюджета для 17 областей и 853 общин, которые испытали негативное влияние от полномасштабной вооруженной агрессии России", - написал он.

"Второй этап распределения будет осуществляться ежеквартально", - добавил глава правительства.

По его словам, выделенные из Госбюджета средства помогут общинам сбалансировать финансовое состояние местных бюджетов, в том числе там, где зафиксировано большое количество внутренне перемещенных лиц.

  • На сегодняшнем заседании Кабмин также принял решение о безотлагательном строительстве военных инженерно-технических фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях Украины.
Новости
Украина
война с Россией
Денис Шмыгаль
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