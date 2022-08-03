Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

При поддержке публичного обвинения ювенальных прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева мужчина осужден по фактам развращения малолетних и несовершеннолетних детей, распространения среди них изображений порнографического характера, принуждения к участию в создании детской порнографии и совершения в отношении них насильственных действий сексуального характера.

Ему назначено наказание – 10 лет лишения свободы.

Мужчина разговаривал с девочками на сексуальные темы, рассказывал откровенные истории сексуального содержания и демонстрировал фотографии порнографического характера.

"Также он принуждал их делать и присылать ему собственные фотографии в обнаженном виде с моделированием сексуального поведения, при этом агрессивно реагировал на отказ", - говорится в сообщении.

С двумя потерпевшими у мужчины были личные встречи, во время которых заманивал девочек в безлюдные места, где совершал развратные действия. Также известно, что досудебным расследованием установлено 10 потерпевших, в отношении которых он совершил преступления сексуального характера. На судебном заседании обвиняемый свою вину не признал, пока он находится под стражей.

3 августа был задержан помощник действующего народного депутата, который хотел стать гауляйтером РФ в случае оккупации Черкасчины.

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