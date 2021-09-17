Пострадали мирные жители, повреждено храм XIX в .: оккупанты во время учений обстреляли село, - разведка

Об этом сообщило главное управление разведки МО Украины в Facebook.



Во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем оккупантами был обстрелян населенный пункт Иллирия.



"В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19-м веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения", - говорится в сообщении.



Разведка докладывает, что командование оккупантов пытается скрыть обстоятельства и причины происшествия и может попытаться переложить ответственность на украинскую армию с обвинениями в обстрелах населенных пунктов.

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