Пострадали мирные жители, повреждено храм XIX в .: оккупанты во время учений обстреляли село, - разведка
16 сентября российско-оккупационные войска обстреляли село Иллирия на оккупированной территории Луганской области
Об этом сообщило главное управление разведки МО Украины в Facebook.
Во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем оккупантами был обстрелян населенный пункт Иллирия.
"В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19-м веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения", - говорится в сообщении.
Разведка докладывает, что командование оккупантов пытается скрыть обстоятельства и причины происшествия и может попытаться переложить ответственность на украинскую армию с обвинениями в обстрелах населенных пунктов.
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