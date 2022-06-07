Постпред Украины в ООН потролил российский МИД после отмененного полета Лаврова в Сербию
Сергей Кислица жестко высмеял Марию Захарову, после того как ее шеф не смог попасть в Сербию. Для россиян закрыли авиапространство
Об этом Сергей Кислица написал в Twitter.
В своем сообщении он использовал подлинную цитату директора Департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой.
Именно так она отреагировала на сообщение о том, что три страны отказались пустить в свое воздушное пространство борт с Сергеем Лавровым и российской делегацией.
- 5 июня три страны Балканского полуострова – Болгария, Северная Македония и Черногория – отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета Сергея Лаврова, главы МИД России.
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