Об этом Сергей Кислица написал в Twitter.

В своем сообщении он использовал подлинную цитату директора Департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой.

Именно так она отреагировала на сообщение о том, что три страны отказались пустить в свое воздушное пространство борт с Сергеем Лавровым и российской делегацией.

5 июня три страны Балканского полуострова – Болгария, Северная Македония и Черногория – отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета Сергея Лаврова, главы МИД России.

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