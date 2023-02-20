Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN.

"Мы приветствуем заявление Китая о том, что он хочет мира, поскольку это то, к чему мы всегда стремимся в таких ситуациях. Но мы также должны ясно осознавать: если китайцы или кто-то другой намерен оказать летальную поддержку россиянам в их жестоком нападении на Украину, то это неприемлемо. Это было бы "красной линией", – сказала она.

По словам Томаса Гринфилда, США рассматривают Китай как противника и готовы конкурировать с ним и, когда это необходимо, противостоять.

"Это то, что мы делаем и будем делать, чтобы гарантировать, что наши национальные интересы всегда на первом плане", - подчеркнула американский постпред.