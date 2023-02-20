Постпред США в ООН: Китай пересечет "красную линию", если предоставит оружие России
Соединенные Штаты предостерегли Китай о принятии решения о предоставлении России летальной военной помощи
Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN.
"Мы приветствуем заявление Китая о том, что он хочет мира, поскольку это то, к чему мы всегда стремимся в таких ситуациях. Но мы также должны ясно осознавать: если китайцы или кто-то другой намерен оказать летальную поддержку россиянам в их жестоком нападении на Украину, то это неприемлемо. Это было бы "красной линией", – сказала она.
По словам Томаса Гринфилда, США рассматривают Китай как противника и готовы конкурировать с ним и, когда это необходимо, противостоять.
"Это то, что мы делаем и будем делать, чтобы гарантировать, что наши национальные интересы всегда на первом плане", - подчеркнула американский постпред.
- 27 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США обезопасили Китай от поддержки РФ в войне против Украины.
- 18 февраля The Wall Street Journal сообщил, что, несмотря на санкции, Россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI через своих дистрибьюторов и из стран Персидского залива.
- А чиновники США утверждали, что Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для использования в Украине: говорится о форме или даже бронежилете. Поэтому после этого госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван I, что если страна будет поддерживать вооруженную агрессию РФ, это будет иметь "серьезные последствия для межгосударственных отношений".
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