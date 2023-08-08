Постпред США при ОБСЕ уточнил, какие гарантии безопасности может получить Украина
США считают важным развитие в долгосрочной перспективе таких вооруженных сил, в которых Украина нуждается для сдерживания будущей агрессии России
Об этом в интервью Укринформу сказал постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер.
По его словам, украинская армия должна быть столь мощной, чтобы РФ даже не думала о предстоящем нападении.
"Мы рассматриваем развитие способностей и самих вооруженных сил. И здесь можете посмотреть, например, на то, что Соединенные Штаты сделали для нашего партнера Израиля, в течение многих лет обеспечивая его этим качественным военным преимуществом", - сказал Карпентер.
"То есть речь идет о развитии в Украине таких вооруженных сил, которые сдержат будущую агрессию. Сдерживание основывается на политической воле действовать и, прежде всего, на способностях. Поэтому со временем эти способности должны быть наращены", - подчеркнул он.
Постпред США подчеркнул, что важно не дать президенту РФ Путину стереть Украину с карты мира.
- 3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по предоставлению гарантий безопасности.
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