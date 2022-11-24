Постпред России ушел с поста руководителя ключевого комитета ЮНЕСКО

Сообщил AFP дипломатический источник, передает BBC.

Комитет, отвечающий за включение объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, фактически не мог функционировать после вторжения России в Украину.

И вот недавно Александр Кузнецов в письме членам комитета Всемирного наследия, с которым ознакомилось агентство, сообщил о завершении миссии постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО.

Отставка Кузнецова позволит комитету быстро назначить нового председателя и возобновить свою деятельность, сообщил один из дипломатов ООН.

Комитет должен был собраться в июне в Казани, но 46 стран, включая Францию и Великобританию, бойкотировали это мероприятие. На встрече предполагалось обновить список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно правилам организации замену ушедшему в отставку председателю комитета назначает страна, которая идет за предыдущей в алфавитном порядке, – это Саудовская Аравия. В ближайшие дни она должна объявить, займет ли ее представитель место председателя комитета.

Сегодня информацию об отставке Кузнецова подтвердил министр культуры Украины Александр Ткаченко:

"Россия больше не председательствует в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО. Террористам не место в международных организациях, которые созданы, чтобы сохранять мир. Так же выгоним террористов с нашей земли. Спасибо МИД и МКИП за кропотливую работу".

Напомним, после того, как министры культуры ЕС попросили ЮНЕСКО перенести сессию Комитета всемирного наследия из российской Казани во Львов, организация в конце апреля 2022 года решила больше не проводить своих мероприятий в России.

1 июля "Культура приготовления украинского борща" внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

А 30 августа ЮНЕСКО поддержало включение Одессы в список Всемирного культурного наследия.

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