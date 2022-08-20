Постпред РФ в Австрии Михаил Ульянов призвал беспощадно относиться к украинской нации. У Зеленского ответили

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отреагировал на слова постпреда РФ в Австрии Михаила Ульянова в твиттере.

Известно, что ранее Владимир Зеленский поблагодарил США в твиттере еще одну партию военной помощи. Ульянов ответил на этот твит словами "Никакого пощады населению Украины!", однако впоследствии удалил сообщение.

Российскому чиновнику ответил Михаил Подоляк.

"Постпред РФ в Австрии Михаил Ульянов заявляет о необходимости "окончательного решения украинского вопроса" и призывает к геноциду. Снова услышали в Европе: "Не все россияне такие как Путин" и "Нужно дать поработать Северному потоку-2". Это фашистская вертикаль миллионов людей", – отметил он.

Позже Михаил Ульянов написал, что твит был неправильно воспринят.

"Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело. Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал", - подытожил он.

19 августа СМИ сообщили, что США предоставит Украине еще $775 млн военной помощи . В пакет войдут боеприпасы для HIMARS, беспилотники и ракетные системы. Также США планируют передать Украине ЗРК NASAMS в течение 2-3 месяцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb