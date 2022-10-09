Постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров, - Зеленский
Президент отметил, что Россия должна быть наказана за террор, потому что это гарантия, что противостояние не разрастется до еще большего масштаба
Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.
"Постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров. Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному. сообщества", - подчеркнул он.
Кроме того, Зеленский подчеркнул увеличение числа жертв российских обстрелов украинских городов.
"Удары этой ночью продолжили серию российских ракетных ударов по Запорожье, которые только на этой неделе, за время с 3 октября, унесли жизни уже по меньшей мере 43 человек. А еще были удары по Харькову, по городам Донбасса, по другим городам Украины... Еще были удары иранскими беспилотниками, авиаудары", - добавил он.
- Вечером 8 октября в Запорожье прогремели взрывы . Россияне ударили по объекту инфраструктуры. В ночь на 9 октября враг атаковал жилищный сектор в Запорожье, от чего 14 человек погибли, более 70 пострадали. Среди убитых и раненых – дети. По словам президента, всем пострадавшим оказывается помощь. Сотни людей остались без жилья в результате российских обстрелов.
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