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OPINION

Постоянный панический страх истощает

Сергей Марченко
19 октября, 2022 среда
22:15
Мнение

Я не призываю не ныть и стать храбрыми. Это нонсенс. Страх – абсолютно адекватная реакция на угрозу жизни и бояться – нормально

Прилеты ракет в Киев и другие города – классический пример ситуации, которая от тебя не зависит, и которую нужно отпустить.

Вижу много тревожных постов в картине. Вижу людей, которые боятся и переживают. Я не призываю не ныть и стать храбрыми. Это нонсенс. Страх – абсолютно адекватная реакция на угрозу жизни и бояться – нормально.

Единственное, чего хочу – перевести страх из категории животного, парализующего, в категорию рационального. Постоянный панический страх истощает. Поэтому нужно его избавиться, вынести за скобки.

Посоветовал бы тем, кому страшно подумать, помогает ли вам уберечься от ракет? Очевидно, ответ нет, не помогает. Ракеты летят не туда, где их не боятся, а туда, куда их направляют "лапотные" фашисты. Достоверность прилета совершенно не зависит от страха. А ваша психика теряет от страха очень сильно. Поэтому разбираемся, что с этим делать.

Единственное, чего хочу – перевести страх из категории животного, парализующего, в категорию рационального. Постоянный панический страх истощает. Поэтому нужно его избавиться, вынести за скобки

Я вынес страх за скобки. Принял для себя, что да, я могу умереть от обстрела. Нашел положительные моменты. Во-первых, мы ну очеееень большая страна. Достоверность погибнуть от ракетных обстрелов в тылу минимальна. В сельской местности она вообще ничтожна, если рядом (до километра) нет воинской части или какого-нибудь стратегического объекта (в 99% случаев нет). Во-вторых, пребывание во время тревоги в укрытии уменьшает и без того невысокие риски до нуля. В-третьих, во время воздушных тревог можно остановиться и подумать о чем-то важном.

Поэтому я в гармонии с собой, несмотря на обстрелы. Сейчас в Киеве нет света в моем районе. Пойду сварю что-нибудь поесть, а потом сяду писать грантовые проекты. Я живу и буду жить по своему плану, а не по плану Путина. Я не стану бояться. Я буду жарить по йоб@ной русне из всех своих пушек.

Если найдется хоть один человек, кому этот пост поможет успокоиться и жить при всем для себя, своей семье, нашего сопротивления – я буду счастлив. Берегите свое психическое здоровье и ресурс, несокрушимые!

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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