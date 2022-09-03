Постоянными обстрелами приграничья Сумщины враг пытается создать серую зону в 5-7 км, - глава ОВА Живицкий
Дмитрий Живицкий, глава Сумской областной военной администрации, доложил, что пограничные населенные пункты Сумской области ежедневно испытывают вражеские обстрелы
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"На самом деле ночи проходят более или менее тихо, но утром россияне начинают обстрелы пограничных населенных пунктов. Сегодняшний день, 3 сентября, тоже не исключение, потому что утром из минометов была обстреляна Великописаревская община. Около обеда была обстреляна врагом из САУ еще одна громада района, трижды подверглась обстрелам Краснопольская община", - сообщил председатель Сумской областной военной администрации.
Дмитрий Живицкий отметил, что постоянно обстреливается приграничье Сумской области с территории РФ.
"Создается впечатление, что российские террористы хотят создать серую зону и сделать территорию в 5-7 км от границы практически непригодной для жизни. Но люди все равно отказываются выезжать из пограничных населенных пунктов, мотивируя тем, что имеют домашний скот и вообще привыкли к артобстрелам. К счастью, в последнее время у нас нет жертв и пострадавших от вражеских обстрелов", - отметил Живицкий.
- 2 сентября Генштаб ВСУ информировал, что враг совершал обстрелы из минометов и ствольной артиллерии населенных пунктов Суходол, Новая Слобода и Нововасиловка Сумской области
- 3 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что враг вел обстрел населенных пунктов Миропольское и Порозок Сумской области
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