Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"На самом деле ночи проходят более или менее тихо, но утром россияне начинают обстрелы пограничных населенных пунктов. Сегодняшний день, 3 сентября, тоже не исключение, потому что утром из минометов была обстреляна Великописаревская община. Около обеда была обстреляна врагом из САУ еще одна громада района, трижды подверглась обстрелам Краснопольская община", - сообщил председатель Сумской областной военной администрации.



Дмитрий Живицкий отметил, что постоянно обстреливается приграничье Сумской области с территории РФ.



"Создается впечатление, что российские террористы хотят создать серую зону и сделать территорию в 5-7 км от границы практически непригодной для жизни. Но люди все равно отказываются выезжать из пограничных населенных пунктов, мотивируя тем, что имеют домашний скот и вообще привыкли к артобстрелам. К счастью, в последнее время у нас нет жертв и пострадавших от вражеских обстрелов", - отметил Живицкий.

2 сентября Генштаб ВСУ информировал, что враг совершал обстрелы из минометов и ствольной артиллерии населенных пунктов Суходол, Новая Слобода и Нововасиловка Сумской области

3 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что враг вел обстрел населенных пунктов Миропольское и Порозок Сумской области