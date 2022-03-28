Постоянные традиции: в Харькове по поручению мэра начнут высаживать цветы

Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в интервью Украинской правде, передает " Еспресо. TV ".

Мэр Харькова Игорь Терехов уже распорядился, чтобы в городе начали высаживать цветы.

"В Харькове так принято. Мы будем соблюдать наши традиции. Все, что мы делали, даже под обстрелами, под огнем, мы будем также делать, – заверил Терехов.

К призывам мэра присоединились не только коммунальные работники, но и обычные харьковчане: "Они сами помогают в том, чтобы закрыть памятник, в том, чтобы разбирать завалы, убирать улицы".

Терехов отметил, что Харьков еще никогда не был так объединен, как во время войны.

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