Постоянные традиции: в Харькове по поручению мэра начнут высаживать цветы
Несмотря на частые обстрелы, Харьков уже начали убирать от руин и приводить в привычную жизнь
Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в интервью Украинской правде, передает " Еспресо. TV ".
Мэр Харькова Игорь Терехов уже распорядился, чтобы в городе начали высаживать цветы.
"В Харькове так принято. Мы будем соблюдать наши традиции. Все, что мы делали, даже под обстрелами, под огнем, мы будем также делать, – заверил Терехов.
К призывам мэра присоединились не только коммунальные работники, но и обычные харьковчане: "Они сами помогают в том, чтобы закрыть памятник, в том, чтобы разбирать завалы, убирать улицы".
Терехов отметил, что Харьков еще никогда не был так объединен, как во время войны.
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