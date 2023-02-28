"Постоянные риски ядерной безопасности": МАГАТЭ обеспокоено взрывами возле ЗАЭС и задержкой ротации своих экспертов на станции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси выразил обеспокоенность по поводу возобновления артиллерийских обстрелов вблизи ЗАЭС и временной потери ею единственной резервной линии электропередач
Об этом сообщается во вторник, 28 февраля, на сайте Международного агентства по атомной энергии.
"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС с начала января, сообщили в штаб-квартиру, что вчера днем было слышно около 20 "детонаций", по всей видимости, в районе станции, которая находится на линии фронта в зоне активных боевых действий", - говорится в сообщении.
Кроме этого, также указывается на то, что за последние недели на оккупированной россиянами АЭС "была усилена охрана".
"Это – тревожная тенденция, свидетельствующая о насущности и важности создания зоны ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции", - заявил гендиректор МАГАТЭ.
В частности, он подчеркнул, что продолжает свои дипломатические усилия с целью скорейшего согласования и внедрения этой зоны.
Также добавляется, что согласно команде МАГАТЭ, резервная линия электропередач напряжением 330 киловольтов была отключена ранним утром в субботу после звуков военной активности, затем ненадолго восстановлена, но утром в тот же день снова потеряла питание. Отключение произошло на некотором расстоянии от станции на другом берегу Днепра. Линия электропередач была снова подключена в воскресенье днем.
В то же время Гендиректор МАГАТЭ также выразил обеспокоенность постоянными задержками с ротацией команды экспертов МАГАТЭ, которые сейчас находятся на площадке ЗАЭС и которых должны были заменить новой командой более трех недель назад. Он выразил надежду, что ротация наконец-то состоится в конце этой недели.
Гросси в частности сообщил хорошую новость о том, что уровень воды в главном водохранилище, являющемся частью реки Днепр, поставляющей воду для охлаждения на ЗАЭС, стабилизировался в течение последних недель после того, как ранее сообщалось об уменьшении количества удерживаемой Каховской плотиной воды.
- Россия намеренно блокирует ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированной Запорожской АЭС.
- 20 февраля россияне разместили в бомбоубежищах Запорожской АЭС 600 мобилизованных и курсантов, там они ожидают переброски на Донецкий участок фронта.
- 24 февраля сообщалось, что у российских оккупантов нет возможности отказаться от работников ЗАЭС, которые не хотят подписывать контракты с Росатомом.
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