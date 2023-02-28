Об этом сообщается во вторник, 28 февраля, на сайте Международного агентства по атомной энергии.

"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС с начала января, сообщили в штаб-квартиру, что вчера днем было слышно около 20 "детонаций", по всей видимости, в районе станции, которая находится на линии фронта в зоне активных боевых действий", - говорится в сообщении.

Кроме этого, также указывается на то, что за последние недели на оккупированной россиянами АЭС "была усилена охрана".

"Это – тревожная тенденция, свидетельствующая о насущности и важности создания зоны ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции", - заявил гендиректор МАГАТЭ.

В частности, он подчеркнул, что продолжает свои дипломатические усилия с целью скорейшего согласования и внедрения этой зоны.

Также добавляется, что согласно команде МАГАТЭ, резервная линия электропередач напряжением 330 киловольтов была отключена ранним утром в субботу после звуков военной активности, затем ненадолго восстановлена, но утром в тот же день снова потеряла питание. Отключение произошло на некотором расстоянии от станции на другом берегу Днепра. Линия электропередач была снова подключена в воскресенье днем.

В то же время Гендиректор МАГАТЭ также выразил обеспокоенность постоянными задержками с ротацией команды экспертов МАГАТЭ, которые сейчас находятся на площадке ЗАЭС и которых должны были заменить новой командой более трех недель назад. Он выразил надежду, что ротация наконец-то состоится в конце этой недели.

Гросси в частности сообщил хорошую новость о том, что уровень воды в главном водохранилище, являющемся частью реки Днепр, поставляющей воду для охлаждения на ЗАЭС, стабилизировался в течение последних недель после того, как ранее сообщалось об уменьшении количества удерживаемой Каховской плотиной воды.