Постоянные рейды военных кораблей НАТО в Черном море были бы сильным знаком поддержки Украины, - Шмигаль об угрозе от РФ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico заявил, что реакцией на агрессию России должен быть солидарный ответ Украины, НАТО и ЕС
Об этом сообщает пресс-центр Правительственного портала.
Шмыгаль назвал постоянное наращивание российского военного контингента у украинских границ инструментом дестабилизации ситуации в Украине и срыва евроатлантической интеграции страны.
"Ответом на агрессивные действия России должен стать солидарный ответ Украины, стран ЕС и НАТО. Обеспечение постоянного присутствия военных кораблей Альянса в Черном море было бы сильнейшим сигналом в поддержку Украины", - сказал Шмыгаль.
Кроме того, глава правительства Украины выразил мнение, что РФ также намерена дестабилизировать ситуацию в государствах ЕС и НАТО.
"Газ уже используется как оружие не только против нашего государства, но и против всей Европы. Ситуация вокруг Северного потока-2 и уменьшение транзита "голубого топлива" через Украину ярко подтверждают этот тезис", - сказал Шмигаль.
Премьер-министр добавил, что РФ использует в гибридной войне против Украины и Запада в том числе информатаки и дезинформацию.
- Напомним, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Евросоюз и НАТО должны предупредить РФ о последствиях в случае обострения ситуации на границе с Украиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.04
Покупка 27.04Продажа 27.32
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.85
- Актуальное
- Важное