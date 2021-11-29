Постоянные рейды военных кораблей НАТО в Черном море были бы сильным знаком поддержки Украины, - Шмигаль об угрозе от РФ

Об этом сообщает пресс-центр Правительственного портала.



Шмыгаль назвал постоянное наращивание российского военного контингента у украинских границ инструментом дестабилизации ситуации в Украине и срыва евроатлантической интеграции страны.



"Ответом на агрессивные действия России должен стать солидарный ответ Украины, стран ЕС и НАТО. Обеспечение постоянного присутствия военных кораблей Альянса в Черном море было бы сильнейшим сигналом в поддержку Украины", - сказал Шмыгаль.



Кроме того, глава правительства Украины выразил мнение, что РФ также намерена дестабилизировать ситуацию в государствах ЕС и НАТО.



"Газ уже используется как оружие не только против нашего государства, но и против всей Европы. Ситуация вокруг Северного потока-2 и уменьшение транзита "голубого топлива" через Украину ярко подтверждают этот тезис", - сказал Шмигаль.



Премьер-министр добавил, что РФ использует в гибридной войне против Украины и Запада в том числе информатаки и дезинформацию.

Напомним, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Евросоюз и НАТО должны предупредить РФ о последствиях в случае обострения ситуации на границе с Украиной.

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