Об этом рассказал находящийся в городе журналист Еспресо Виталий Бакуменко.

"Сейчас в Авдеевке очень опасно, постоянные обстрелы, почти не прекращающиеся, есть перерывы по 15-30 минут, и снова возобновляются. Бои продолжаются круглосуточно. В последнее время боевые действия усилились, россияне заявили, что будут пытаться штурмовать города, близлежащие к Донецку - Марьинку , Красногоровку, Бахмут, Авдеевку. Как будто и начали штурмовать, но в последние два дня несколько уменьшилась интенсивность обстрелов", - сказал он.

Бакуменко добавил, что россияне, возможно, свои планы не изменили, но украинская армия подкорректировала их.

"Они сейчас перегруппировываются или пополняют личный состав, боеприпасы. Все равно обстрелы не прекращаются, разное оружие, артиллерия, "грады", самолеты, танк постоянно работает, и днем и ночью мы видим беспилотники. Они могут корректировать огонь артиллерии, и по улицам передвигаться очень опасно", – добавил журналист.

По его словам, в городе осталось около 1500 человек.

"Они пятый месяц преимущественно сидят в подвалах, обустроили там жилье. Бывает, что целый день или два дня подряд не выходят из подвалов, потому что что-то летает над головой и разрывается", - подытожил Бакуменко.