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Постоянные мегабури на Сатурне могут длиться веками и оставлять глубокие атмосферные шрамы, - ученые

21 августа, 2023 понедельник
07:51
Наука Сатурн

Новое исследование выявило, что планета Сатурн имеет постоянные мегабури, которые могут длиться столетия и оставляют глубокие атмосферные шрамы, которые сохраняются гораздо дольше.

Об этом сообщило издание ScienceAlert.

Анализ радиоволн, излучаемых Сатурном, проведенный группой астрономов во главе с Ченгом Ли из Мичиганского университета, выявил длительные признаки гигантских штормов, включая экваториальные штормы, происходившие сотни лет назад.

Это понимание динамики Сатурна, которое может помочь нам выяснить причину странных мегабур, бушующих каждые несколько десятилетий.

"Понимание механизмов величайших штормов в Солнечной системе ставит теорию ураганов в более широкий космический контекст, бросая вызов нашим нынешним знаниям и расширяя границы земной метеорологии", - говорит Ли.

Добавляется, что в радиоволнах Сатурна можно увидеть серию ярко контрастных атмосферных полос, окружающих всю планету. Поскольку аммиак блокирует радиоизлучение, эта перспектива дает возможность астрономам составить карту аммиака в атмосфере Сатурна.

Используя очень обширную решетку Национальной радиоастрономической обсерватории, Ли и его коллеги провели подробные радионаблюдения Сатурна и использовали их для изучения распределения аммиака в атмосфере.

Атмосфера Сатурна в основном состоит из водорода и гелия, с небольшими примесями воды, метана и аммиака; но именно аммиак доминирует в верхнем слое облаков. Радионаблюдения позволяют ученым проникать под этот верхний слой, чтобы увидеть, что лежит под ним.

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