Постоянные головные боли: состояние заключенного Россией Дудки ухудшилось

Об этом говорится на канале Офиса омбудсмена в Telegram.



"Владимир (Дудка, - ред.) в течение месяца находится в медицинской части ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю, однако лечение антибиотиками не имеет положительной динамики. Его тело покрыто сыпью, фурункулами и гнойниками. Кроме того, у Владимира болезнь желудка и постоянные головные боли на фоне высокого АД", - сообщила омудсмен.



Денисова добавила, что родные могут передавать Дудке необходимое лекарство только раз в несколько месяцев.



Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой "немедленно предоставить заключенному должную медицинскую помощь".

Напомним, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержаны сотрудники крымского аналитического центра "Номос" Дмитрий Штибликов и Алексей Бессарабов, а также их близкий друг Владимир Дудка. Все трое были обвинены в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.

8 ноября 2021 года уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова рассказала, что украинскому политзаключенному Олегу Приходько, который уже три месяца находится в заключении в России, ни разу не оказали медицинскую помощь.

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