Постоянные боевые действия, разбитые дома и инфраструктура, заминированные поля, дороги, мосты: в ОК "Юг" сообщили, как живет Херсонщина под оккупантами
Херсонская область из-за российских оккупантов страдает от постоянных боевых действий, в ряде населенных пунктов - разбита инфраструктура и жилые дома
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
"Ситуация в нашей операционной зоне стабильно напряженная. Противник продолжает ведение боевых действий по рубежам обороны. Новых ударных группировок не создает, активности не проявляет", – пишут в ОК.
Ситуация в Херсонской области
Напряженной остается ситуация в оккупированных населенных пунктах Бериславского района.
Постоянные боевые действия, разбитые дома, уничтоженная социальная инфраструктура, заминированные поля, дороги, мосты – таковы последствия "русского мира" в большинстве сел Высокопольской, Нововоронцовской, Калиновской, Великоалександровской и других громад.
Ситуация в Николаевской области
Продолжаются ракетные удары по Николаеву. Утром 2 крылатыми ракетами атакованы 2 района города. Повреждены жилые многоквартирные дома, частные автомобили, промышленные и производственные объекты. По предварительной информации одно гражданское лицо погибло, шестеро ранены. Среди раненых есть ребенок. В настоящее время ведутся спасательные работы. Информация уточняется.
Также сегодня, 17 июня, утром продолжались обстрелы Широковской и Березнеговатской громад. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
В результате вечерних обстрелов села Парутино Куцурубской громады ранены двое гражданских лиц. В Шевченковской громаде после обстрелов загорелись три хозяйственных здания.
Потери России
Благодаря действиям ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ Россия потеряла 36 оккупантов и 8 единиц бронированной и автомобильной техники.
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