Постоянное увеличение расходов на войну будет способствовать еще большей инфляции в России, - британская разведка

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.



Отмечается, что предложенный государственный бюджет России на 2024 год предусматривает увеличение запланированных расходов на оборону примерно в 68% по сравнению с выделенными на 2023 год. Это означает, что расходы на оборону на 2024 год составляют около 6% ВВП.



При этом расходы на образование и здравоохранение в России будут заморожены на уровне ассигнований на 2023 год, что равнозначно реальному сокращению расходов в связи с инфляцией.



По мнению экспертов британской разведки, потребуются дополнительные расходы для финансирования выплат и расходов на здравоохранение для растущего числа раненых солдат и семей погибших во время конфликта.



Как добавляют в ведомстве, большая часть бойцов, получивших серьезные ранения, нуждающиеся в длительной медицинской помощи, потеряли конечности. В то же время, как заявил заместитель министра труда РФ Алексей Вовченко, каждый пятый раненый нуждается в ампутации верхней конечности.



"Постоянное увеличение военных расходов, скорее всего, будет способствовать инфляционному давлению в России. Кроме того, постоянное увеличение военных расходов заставило бы российское правительство принимать тяжелые решения по финансированию войны, что, вероятно, усилит финансовое давление на российский бизнес", - подчеркивают в разведке Великобритании.



Британские минобороны также добавляет, что любое существенное сокращение военных расходов в будущем, скорее всего, устранит все больший движущий фактор российской экономической деятельности в условиях санкций.

Накануне стало известно , что документы министерства финансов РФ, согласно которым в 2024 году на войну Кремль собирается направить 30% общих расходов госбюджета, свидетельствуют о том, что Россия готовится к многолетней войне против Украины.