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Постоянное увеличение расходов на войну будет способствовать еще большей инфляции в России, - британская разведка

23 октября, 2023 понедельник
10:10
Война с Россией

Российские расходы из бюджета становятся все более сосредоточенными на войне против Украины. Однако постоянное их увеличение, как ожидается, будет способствовать инфляционному давлению внутри РФ

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что предложенный государственный бюджет России на 2024 год предусматривает увеличение запланированных расходов на оборону примерно в 68% по сравнению с выделенными на 2023 год. Это означает, что расходы на оборону на 2024 год составляют около 6% ВВП.

При этом расходы на образование и здравоохранение в России будут заморожены на уровне ассигнований на 2023 год, что равнозначно реальному сокращению расходов в связи с инфляцией.

По мнению экспертов британской разведки, потребуются дополнительные расходы для финансирования выплат и расходов на здравоохранение для растущего числа раненых солдат и семей погибших во время конфликта.

Как добавляют в ведомстве, большая часть бойцов, получивших серьезные ранения, нуждающиеся в длительной медицинской помощи, потеряли конечности. В то же время, как заявил заместитель министра труда РФ Алексей Вовченко, каждый пятый раненый нуждается в ампутации верхней конечности.

"Постоянное увеличение военных расходов, скорее всего, будет способствовать инфляционному давлению в России. Кроме того, постоянное увеличение военных расходов заставило бы российское правительство принимать тяжелые решения по финансированию войны, что, вероятно, усилит финансовое давление на российский бизнес", - подчеркивают в разведке Великобритании.

Британские минобороны также добавляет, что любое существенное сокращение военных расходов в будущем, скорее всего, устранит все больший движущий фактор российской экономической деятельности в условиях санкций.

  • Накануне стало известно , что документы министерства финансов РФ, согласно которым в 2024 году на войну Кремль собирается направить 30% общих расходов госбюджета, свидетельствуют о том, что Россия готовится к многолетней войне против Украины.
Экономика
Россия
російська армія
Великобритания
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