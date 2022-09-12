"Постоянно мешки, мешки, мешки": российский захватчик рассказал о потерях на Харьковщине, - перехват разведки
Находящийся в Харьковской области военный РФ рассказывает об удачном наступлении ВСУ, потерях и отсутствии помощи
В разговоре захватчик жалуются на отсутствие помощи со стороны командования. Собеседник спросил российского военного, как продвигается его возвращение домой.
"Какое возвращение? Новости читаешь? Ну, нам даже "спину" притормозили, у нас сегодня один "300-й". Они вплотную хурят прямо. Вот впереди ребят стоят, уже между ними в тыл зашли, там через посты проходят" , – рассказывает оккупант.
Он добавил, что Вооруженные силы Украины разгромили один из их постов, а затем перешли реку в другое место и взяли в окружение.
"Связи, них*я нет. Я езжу заряжать батарейки и ежедневно проезжаю мимо этих, военных медиков, там постоянно мешки, мешки, мешки. Думаю, них*я себе", - рассказывает российский захватчик.
Он, между прочим, пожаловался на действия командиров, совсем "далеких" от событий на фронте.
"Приезжает это е*ло довольно постоянно: "Ну, что и как, сигареты есть?". Спросил обстановку. Я ему рассказал. Тот бледь аж шляпу снял, закурил, говорит: "Есть что вье*ать?" "И еще украли шесть "Уралов" у нас, есть*ать", - сказал российский захватчик. Нам уже sms-ки приходят: "Сдавайтесь". Мне кажется, "старым Гостомелем" пахнет. Прямо пизец, как пахнет», – подытожил оккупант.
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