Об этом сообщает Anadolu .

По словам Эрдогана, он постоянно контактирует с Путиным и Зеленским и намерен продолжать усилия по организации переговоров между ними.

"Для справедливого и мирного завершения украинского конфликта мы продолжаем наши дипломатические усилия. Я постоянно контактирую с Путиным и Зеленским. Мы продолжим наши усилия до конца для того, чтобы вернуть стороны за стол переговоров", - заявил Эрдоган 16 марта, выступая на саммите Организации тюркских государств в Анкаре.