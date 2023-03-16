"Постоянно контактирую с Путиным и Зеленским": Эрдоган заявил, что пытается вернуть РФ и Украину за стол переговоров
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что уговаривает российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры
Об этом сообщает Anadolu .
По словам Эрдогана, он постоянно контактирует с Путиным и Зеленским и намерен продолжать усилия по организации переговоров между ними.
"Для справедливого и мирного завершения украинского конфликта мы продолжаем наши дипломатические усилия. Я постоянно контактирую с Путиным и Зеленским. Мы продолжим наши усилия до конца для того, чтобы вернуть стороны за стол переговоров", - заявил Эрдоган 16 марта, выступая на саммите Организации тюркских государств в Анкаре.
- 24 февраля Эрдоган поговорил с Путиным о войне РФ с Украиной и "установлении справедливого мира".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.17
Покупка 38.17Продажа 38.95
-
EUR
Покупка 40.03Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное