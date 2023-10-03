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Постоянная поддержка Украины является ключевым вопросом, – президент ЕБРР

3 октября, 2023 вторник
09:14
Экономика

Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо заявила, что финансовая и военная поддержка Украины является "ключевым вопросом", поэтому ее нужно увеличивать

Об этом пишет Reuters.

Президент ЕБРР прокомментировала решение Конгресса США одобрить временный бюджет без заложенных расходов на помощь Украине.

"Случившееся в Конгрессе США вызывает некоторые вопросы. Президент США подтвердил твердую приверженность, но это очень важный вопрос для Украины", - отметила Рено-Бассо.

Издание отмечает, что в 2023 году ЕБРР предоставил Украине финансирование в размере $1,2 млрд. В целом же он обещал направить на помощь нашему государству минимум $3 млрд. Отмечается, что финансирование банка направлено на реальный сектор экономики и восстановление.

В то же время, акционеры ЕБРР продолжают переговоры об увеличении капитала на 3-5 млрд евро. По совам Рено-Бассо, банк должен объявить решение об увеличении капитала, "спровоцированном через Украину", до конца года.

"Это позволит нам продолжать поддерживать все наши страны, где мы работаем, некоторые из них нуждаются в значительной финансовой поддержке, потому что они прямо или косвенно пострадали от войны", - добавила глава ЕБРР.

  • 1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне Сенатом и Палатой представителей конгресса Штатов. Перед подписанием Байден выступил с заявлением о том, что у соглашения нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины.
  • Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила , что принятие в США проекта временного бюджета не грозит поставкам оружия и оборудования, принятым ранее.
  • В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал , что, несмотря на отсутствие решения в Конгрессе США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка со стороны Штатов не ослабла.
Мир
Украина
Война с Россией
поддержка Украины
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