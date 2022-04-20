Постепенно растет количество людей, въезжающих в Украину, — представитель Государственной пограничной службы

Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.



Демченко отметил, что в настоящее время пассажиропоток остается около 60-70 тыс. человек в обоих направлениях пересечения границы.



"В целом с 24 февраля, с момента вторжения России в Украину мы зафиксировали 1 млн 100 тыс. пересечений границы гражданами Украины на въезд. В последнее время количество граждан Украины, пересекающих границу на въезд в Украину, растет. Если в первые недели это количество людей на въезд составляло около 15 тыс. человек и это были преимущественно мужчины, то сейчас эта цифра достигла 30 тыс. человек. Среди этих людей основное количество составляют уже не мужчины, а также женщины и дети", - сказал спикер.



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