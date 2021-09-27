Поставщики опубликовали октябрьские цены на газ для потребителей: сколько будем платить в отопительный сезон
Годовые базовые цены на газ остаются значительно более выгодными, чем месячные тарифные планы
Об этом сообщает консультационный портал "ГазПравда".
По информации портала, годовые базовые цены на газ в октябре остаются стабильными и значительно более выгодными, чем месячные тарифные планы. В зависимости от компании, фиксированная цена газа будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн / куб.м.
Так, самые низкие цены предложили Агросинтез Трейдинг - 7,80 грн / куб.м, Эвода Трейд КП Луцкводоканал - 7,88 грн / куб.м, Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт - 7,89 грн / куб.м, а также газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн / куб.м.
Самые высокие цены на газ установили Черновицкая областная энергоснабжающая компания, Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания - 13,50 грн / куб.м.
Отмечается, что наибольшая часть компаний установила цены на газ до 9 грн / куб.м.
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