Поставщики обнародовали цены на газ по сезонным тарифам
Поставщики газа обнародовали условия сезонных тарифов для населения
Об этом сообщает консультационный центр ГазПравда.
Согласно сообщению, распространенным предложением в рамках сезонных тарифных планов является возможность платить за топливо равномерными частями ежемесячно.
Общая сумма к оплате в таких тарифах определяется в соответствии с объемом газа, который клиент в среднем потребляет в течение отопительного сезона. Далее эту сумму он равномерными частями ежемесячно.
При этом, отмечают в центре, стоимость кубометра газа обещают одинаковую до самого конца отопительного сезона.
"Что касается стоимости кубометра газа в этих сезонных предложениях, то она - идентична летней базовой. Учитывая рекордное подорожание газа в мире, предложить более низкие цены, чем в годовых фиксированных контрактах, поставщики не смогли", - добавляют в центре.
Так, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" предложила цену 7,96 грн / куб.м со сроком действия тарифа с 1 октября 2021 по 30 апреля 2022 года. Подключиться к тарифу можно до 31 октября.
Кроме того, региональные газзбуты под брендом "Твой Газзбут" предлагают цену 7,99 грн / куб.м. Срок действия тарифа - с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года. Подключиться к нему можно до 31 августа.
Таким образом, в центре отметили, что сезонные тарифные планы на газ для населения дешевле не будут. Однако инструмент равномерной оплаты позволит людям лучше распределить нагрузку на семейный бюджет и таким образом избежать больших счетов зимой.
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