Поставщики обнародовали июльские цены на газ: где выгоднее
Годовые тарифы на газ в июле остались на уровне 7,80-13,50 грн/куб.м, а месячные - составляют от 7,99 до 15,5 грн/куб.м с учетом налога на добавленную стоимость и без стоимости распределения
Об этом сообщает портал "ГазПравда".
Согласно сообщению, по сравнению с июнем для населения подорожали только месячные предложения поставщиков газа. Зато базовые годовые тарифы не изменились и остаются значительно выгоднее месячных.
Так, в июле базовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 до 13,50 грн/куб.м.
Отмечается, что самые низкие цены предложили Агросинтез Трейдинг - 7,80 грн/куб.м, Эвода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн/куб.м), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт - 7,89 грн/куб.м, а также газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн/куб.м.
В общем, большинство компаний установили цены до 9 грн/куб.м, но 19 поставщиков установили годовой тариф от 10 до 13,50 грн/куб.м.
В то же время, по данным портала, месячные цены, которые компании предлагают на июль, колеблются от 7,99 грн/куб.м до 15,5 грн/куб.м.
Отмечается, что месячные цены на природный газ выросли прежде всего из-за сезонных факторов, в частности - высокий спрос, низкие запасы в хранилищах, а также злоупотребление российского Газпрома, который искусственно ограничивает объемы поставок топлива на европейский рынок.
- Напомним, в Украине с мая 2021-го по апрель 2022 года действует как базовая годовая цена на газ, которую поставщики могут изменять только в сторону понижения. Потребители газа были автоматически переведены на годовые цены, однако по желанию они могут перейти на месячные или сезонные тарифные планы.
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