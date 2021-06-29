Поставщики обнародовали июльские цены на газ: где выгоднее

Об этом сообщает портал "ГазПравда".



Согласно сообщению, по сравнению с июнем для населения подорожали только месячные предложения поставщиков газа. Зато базовые годовые тарифы не изменились и остаются значительно выгоднее месячных.



Так, в июле базовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 до 13,50 грн/куб.м.



Отмечается, что самые низкие цены предложили Агросинтез Трейдинг - 7,80 грн/куб.м, Эвода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн/куб.м), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт - 7,89 грн/куб.м, а также газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн/куб.м.



В общем, большинство компаний установили цены до 9 грн/куб.м, но 19 поставщиков установили годовой тариф от 10 до 13,50 грн/куб.м.



В то же время, по данным портала, месячные цены, которые компании предлагают на июль, колеблются от 7,99 грн/куб.м до 15,5 грн/куб.м.



Отмечается, что месячные цены на природный газ выросли прежде всего из-за сезонных факторов, в частности - высокий спрос, низкие запасы в хранилищах, а также злоупотребление российского Газпрома, который искусственно ограничивает объемы поставок топлива на европейский рынок.

Напомним, в Украине с мая 2021-го по апрель 2022 года действует как базовая годовая цена на газ, которую поставщики могут изменять только в сторону понижения. Потребители газа были автоматически переведены на годовые цены, однако по желанию они могут перейти на месячные или сезонные тарифные планы.