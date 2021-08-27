Поставщики газа повысили цены на сентябрь

Об этом говорится в данных на сайтах компаний.

Так, "Киевгазэнерджи" продает газ по 19,80 грн / куб.м. В августе тариф компании был на уровне 15,76 грн / куб.м.

В свою очередь, "Черкассы газсбыт " продает газ по 16,76 грн / куб.м, а " Умань газсбыт " - по 16,78 грн / куб.м.

Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только летнюю предложение. В частности, это "Твой Газсбыт" и "Нафтогаз Украины".

Компания YASNO предлагает месячный тариф на уровне годового за 8,94 грн/куб.м. на сентябрь или до конца сезона.

Как известно, базовые годовые фиксированные цены по-прежнему будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн / куб.м... Большинство компаний установили годовые цены до 9 грн/куб.м.

Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 грн / куб.м., в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн/куб.м.

Напомним, ряд газоснабжающих компаний назвали летнюю цену на газ для населения. В частности, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 грн / куб.м.

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