Поставщик "Киивгазэнерджи" может получить 51 тыс. грн штрафа за просрочку обнародования годового тарифа на газ для населения
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует оштрафовать на 51 тыс. грн компанию "Киивгазэнерджи" за задержку в публикации годового тарифа на газ для населения более чем на месяц
Об этом пишет Интерфакс-Украина .
Согласно сообщению, НКРЭКУ с 13 по 26 июля провел внеплановую выездную проверку поставщика по выполнению им требований законодательства и лицензионных условий, в частности обязательства публиковать на собственном сайте и в личном кабинете потребителя подробную информацию об изменении цен на природный газ за пять дней до введения их в действие, а в случае с летним тарифом - до 25 апреля текущего года.
Отмечается, что регулятор ссылался, в частности, на ряд заявлений от потребителей, указывающих на отсутствие такой информации на сайте и в кабинетах с апреля текущего года, что было подтверждено сканкопией страниц сайта. В то же время, в НКРЭКУ заметили, что лицензиат проинформировал о технических проблемах с сайтом, лишивших его возможности обнародовать необходимую информацию, а также о невозможности предоставить подтверждение по истории действий на нем, поскольку это не предусмотрено программным обеспечением.
Вместе с тем, в акте проверки регулятор указывает, что на момент ее проведения информация о тарифах была размещена на сайте, как и предупреждение о его временной некорректной работе.
В издании напомнили, что "Киивгазэнерджи" является основным поставщиком газа в столице. Больше месяца он не обнародовал годовой тариф на природный газ для населения на своем сайте, который не работал с 25 апреля.
- Напомним, НКРЭКУ 7 апреля обязал поставщиков газа ввести годовые тарифы на газ для бытовых потребителей с 1 мая и обнародовать их до 25 апреля.
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