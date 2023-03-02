Поставок Китаем летального оружия России не будет, - дипломат Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо .

Дипломат дал комментарий о вероятности военной помощи Китая России и возможных последствиях для китайской экономики.

"Мое личное мнение, что такого шага Китая не будет. И даже то, что обсуждаются поиски Пекином способов помощи России через третьи руки, через Лукашенко или через какие-то страны в Азии, это уже свидетельствует о том, что Китай боится прямых непосредственных поставок вооружения России. Если бы он это хотел сделать, то уже давно бы сделал и не искал бы третьих стран. Поэтому, я думаю, что максимум, на который может пойти Китай, – передача потихоньку России условных микросхем", - отметил экс-министр иностранных дел Украины.

Владимир Огрызко пояснил, что возможны поставки Китаем в Россию того, что на самом деле трудно проконтролировать и легко упаковать в условные стиральные машины для отправки будто бы для гражданского населения, а затем эти вещи будут использованы для военных целей.

"Но в Китае не могут не просчитать последствий таких шагов, потому что эти последствия для китайской экономики будут ужасными. И это не только позиция США и Германии, а об этом уже говорят на двустороннем уровне и другие европейские лидеры. Готовится ряд визитов в Китай лидеров европейских стран, которые будут обсуждать эту тему и объяснять китайскому руководству, что будет означать для Китая закрытие европейских рынков, а именно об этом говорит Вашингтон, и не только о европейских рынках, но и о североамериканских. Я склонен думать, что Си Цзиньпин адекватный человек и на это не пойдет, потому что понимает угрозу своей стране", - отметил Огрызко.