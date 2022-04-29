Поставляло материалы для оборонного комплекса РФ: суд арестовал корпоративные права и имущество предприятия российского олигарха Дерипаски

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров Офиса генпрокурора о наложении ареста на корпоративные права и имущество предприятия, добывавшего минералы на территории Украины вопреки требованиям действующего законодательства. Наложен арест на корпоративные права, объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства и специальную технику на сумму около 10 млн. грн. Арестованные корпоративные права и имущество переданы для управления АРМА.

Как выяснило следствие, Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий оффшорной компании российского олигарха, приближенного к президенту России, осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и ферросилиция в Баницком месторождении Сумской области.

Добытые в Украине полезные ископаемые незаконно экспортировали в Россию и реализовывали в пользу предприятий военно-промышленного комплекса РФ, в том числе для изготовления тактических ракетных комплексов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований Украины.