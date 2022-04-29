Поставляло материалы для оборонного комплекса РФ: суд арестовал корпоративные права и имущество предприятия российского олигарха Дерипаски
Суд наложил арест на корпоративные права, объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства и спецтехнику ООО "Глуховский карьер кварцитов", подконтрольного российскому олигарху Олегу Дерипаске
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров Офиса генпрокурора о наложении ареста на корпоративные права и имущество предприятия, добывавшего минералы на территории Украины вопреки требованиям действующего законодательства. Наложен арест на корпоративные права, объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства и специальную технику на сумму около 10 млн. грн. Арестованные корпоративные права и имущество переданы для управления АРМА.
Как выяснило следствие, Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий оффшорной компании российского олигарха, приближенного к президенту России, осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и ферросилиция в Баницком месторождении Сумской области.
Добытые в Украине полезные ископаемые незаконно экспортировали в Россию и реализовывали в пользу предприятий военно-промышленного комплекса РФ, в том числе для изготовления тактических ракетных комплексов.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований Украины.
- Владельцем ООО "Глуховский карьер кварцитов" , добывающего в Баныче высокочистый кварцит, с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это – "дочерняя фирма" "Объединенной компании "Русал" влиятельного олигарха Олега Дерипаски, которого СМИ называют одним из самых близких к Путину.
- На днях правоохранители США провели обыски у российского олигарха Олега Дерипаски, с 2018 года находящегося под санкциями. Во время обыска изъяли ценные картины Диего Риверы и обувь Prada.
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