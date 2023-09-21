Поставляли в РФ продукцию для атомной энергетики: СБУ задержала руководителей завода в Сумах

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в Россию поставлялось насосное оборудование, которое производится на одном из заводов в Сумах. Это предприятие входит в структуру российской финансово-промышленной группы ГМС, которая является одним из крупнейших "доноров" бюджета РФ.

По данным следствия, после полномасштабного вторжения руководство завода разработало схему поставки украинской продукции в Россию в обход наложенных санкций. Для этого подозреваемые задействовали подконтрольные коммерческие структуры из нескольких стран Европы и Азии.

Установлено, что иностранные предприятия закупали насосное оборудование якобы для своих нужд, а затем переправляли его конечным заказчикам в Россию. Кроме этого, чиновники поставляли украинское насосное оборудование в две азиатские страны для строительства атомных электростанций под руководством Росатома.

В результате следственных действий арестован уставный капитал, недвижимое и движимое имущество украинского завода на общую сумму почти 365 млн. грн.

В настоящее время двум должностным лицам завода доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой). Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.