Поставляли наркотики в исправительную колонию: на Полтавщине разоблачили злоумышленников
В колонии Полтавской области разоблачили схему по поставке и продаже наркотиков для заключенных
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.
Организатором снабжения и распространения метадона и каннабиса стал 33-летний так называемый смотрящий за одним из корпусов исправительного учреждения, ранее судимый за подобное преступление, а также угон авто и кражу.
Используя свой авторитет, он привлек к схеме заключенных и находящихся на свободе.
Злоумышленники передавали наркотики в колонию в посылках с бытовыми вещами, а затем продавали вещества осужденным и распределяли деньги между собой. Часть наркотиков выдавали заключенным в качестве выигрыша в азартных играх, за которые отвечал "смотрящий".
В ходе обысков 9 декабря у злоумышленников изъяли пакеты и свертки с каннабисом, шприцы с остатками наркотических и психотропных веществ, черновые записи.
Организатору продажи наркотиков сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия), ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Трем другим участникам преступной группы объявили по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса.
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