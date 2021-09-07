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Поставляли метадон в оккупированный Донецк: СБУ ликвидировала канал контрабанды наркотиков

7 сентября, 2021 вторник
19:38

СБУ ликвидировала канал контрабанды наркотиков во временно оккупированный Донецк. Ежемесячно делали по несколько "посылок", стоимость каждой из которых составляла почти 4 млн грн

Об этом передает пресс служба СБУ.

"Служба безопасности Украины в Запорожской области ликвидировала канал контрабанды метадона во временно оккупированный Донецк. Наркотики в ОРДО отправляли не по линии разграничения, а через границу с РФ. Ежемесячно делали по несколько "посылок", стоимость каждой из которых составляла почти 4 млн грн", - говорится в сообщении.

Организовала противоправную схему безработная киевлянка, которая привлекла к делу "партнершу" из временно оккупированного Донецка.

По данным следствия, злоумышленники прятали запрещенные вещества в кашпо для вазонов и в садово-парковых скульптурах. А потом переправляли их сообщникам в РФ под видом бытовых посылок. Пакеты передавали через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки.

Из России "товар" через неподконтрольные участка границы попадал во временно оккупированный Донецк. Там его фасовали и реализовывали.

"Канал существовал почти год. Ежемесячно злоумышленники переправляли таким образом по 2-3 партии наркотических веществ, каждая из которых стоила примерно 4 млн грн по ценам черного рынка. В ходе спецоперации правоохранители задержали водителя маршрутного такси при попытке вывоза метадона весом более 1,4 кг ", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства организатор канала задержана, ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных лиц.
 

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СБУ
метадон
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